Рейтинг трансляциии церемонии Оскар 2018 стал худшим за последние десять лет
Церемонию посмотрели всего 26,5 млн человек
Церемонию посмотрело рекордно низкое количество людей/EPA/UPG
Рейтинг просмотра церемонии Оскар 2018 стал худшим за последние десять лет. В этом году трансляцию посмотрели всего 26,5 млн человек.
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В прошлом году церемонию посмотрели 33 миллиона человек, что на 20% больше, чем в этом году.
Стоит отметить, что за последние десять лет рейтинг просмотра не опускался ниже 30 млн.
По мнению экспертов, аудитория церемонии с каждым годом падает, потому что жюри Академии кинематографических искусств и наук отмечают номинациями и наградами не самые кассовые фильмы.