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Рейтинг трансляциии церемонии Оскар 2018 стал худшим за последние десять лет

Церемонию посмотрели всего 26,5 млн человек
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Церемонию посмотрело рекордно низкое количество людей
Церемонию посмотрело рекордно низкое количество людей
/EPA/UPG

Рейтинг просмотра церемонии Оскар 2018 стал худшим за последние десять лет. В этом году трансляцию посмотрели всего 26,5 млн человек.

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В прошлом году церемонию посмотрели 33 миллиона человек, что на 20% больше, чем в этом году.  

Стоит отметить, что за последние десять лет рейтинг просмотра не опускался ниже 30 млн.

По мнению экспертов, аудитория церемонии с каждым годом падает, потому что жюри Академии кинематографических искусств и наук отмечают номинациями и наградами не самые кассовые фильмы.

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