Вышел первый трейлер фильма по книге Сергея Жадана
Экранизация романа Ворошиловград
Премьера фильма запланирована на 8 ноября./Кадр из фильма
В сети опубликовали первый трейлер фильма Дикое поле, снятого по роману Ворошиловград Сергея Жадана.
Читай также: Украинский фильм номинирован на престижную кинопремию за визуальные эффекты
Кинолента рассказывает о парне Германе, который вернулся домой, на восток Украины, чтобы спасти бизнес брата от рейдерского захвата. В главных ролях снялись: Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Владимир Ямненко, Руслана Хазипова и другие. В эпизодической роли также снялся Сергей Жадан. Режиссером выступил Ярослав Лодыгин, а сценаристом – Наталья Ворожбит.
Название фильма решили сменить на Дикое поле, чтобы избавиться от советских ассоциаций в названии. Режиссер предлагает воспринимать фильм, как интерпретацию, а не точную экранизацию.