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Премьера фильма запланирована на 8 ноября. /Кадр из фильма

В сети опубликовали первый трейлер фильма Дикое поле, снятого по роману Ворошиловград Сергея Жадана.

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Кинолента рассказывает о парне Германе, который вернулся домой, на восток Украины, чтобы спасти бизнес брата от рейдерского захвата. В главных ролях снялись: Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Владимир Ямненко, Руслана Хазипова и другие. В эпизодической роли также снялся Сергей Жадан. Режиссером выступил Ярослав Лодыгин, а сценаристом – Наталья Ворожбит.

Название фильма решили сменить на Дикое поле, чтобы избавиться от советских ассоциаций в названии. Режиссер предлагает воспринимать фильм, как интерпретацию, а не точную экранизацию.