Поделись







Сторожевая застава номинирована за лучшие визуальные эффекты

Читай также: Оскар-2018: Букмекеры назвали главных фаворитов премии

Украинский фильм Сторожевая застава номинирован на престижную премию FICCI BAF Awards в категории Лучшие визуальные эффекты. За награду кинолента поборется с такими голливудскими фильмами, как Тот, кто бежит по лезвию 2049, Приключения Паддингтона 2, Стражи Галактики. Часть 2 и индийский фильм Бахубали 2: окончание.

FICCI BAF Awards – престижная индийская кинопремия, основанная в 2004 году. Ее вручают лучшим профессионалам в создании визуальных эффектов и анимации. Церемония вручения состоится 5 марта в Мумбаи.