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Томми Вайсо и Грег Сестеро готовят новый фильм

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Томми Вайсо и Грег Сестеро, создатели фильма Комната, который считается худшим в истории кино, готовят новую киноленту. Фильм под название Best F(r)iends будет исследовать темы ревности, ненависти и жадности. Главные роли сыграют Вайсо и Сестеро. Кинолента должна выйти в сентябре этого года. В сети также опубликовали первый трейлер.

Комната – кинолента 2003 года, которая считается самой провальной в истории кино. При бюджете в 6 млн долларов, кассовые сборы составили 1900 долларов. По мнению критиков, в фильме плохо абсолютно все: от сценария до актерской игры.