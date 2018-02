Читай также: В сети показали ранние эскизы Симпсонов

Официальный аккаунт фильма Темные времена в Твиттере опубликовал видеоролик о работе над гримом для Гэри Олдмена, который сыграл Уинстона Черчилля. За образ отвечал японский художник Казухиро Цудзи, чье присутствие было условием самого Олдмена.

По словам Цудзи, самая большая сложность была в том, что Олдмен совершенно не похож на Черчилля. При подготовке к съемкам специалисты создавали модель лица актера, чтобы Цудзи смог разработать идеальный грим. Как рассказывал сам актер, ежедневно ему приходилось проводить на гриме более трех часов.

Gary Oldman's transformation into Winston Churchill took 13 makeup tests, 48 consecutive shooting days, 200 hours in the makeup chair, and one incredible Oscar-nominated Hair & Makeup team. #DarkestHour pic.twitter.com/CIf6bgQYeH