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София Бутелла снялась в главной роли /HBO

Телеканал HBO опубликовал второй тизер сериала 451 градус по Фаренгейту – экранизации одноименного романа Рея Бредбери

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Сюжет сериала полностью повторяет сюжет романа-антиутопии: речь пойдет о тоталитарном обществе, где все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению; хранение книг является преступлением; а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.

Главные роли исполнили: Майкл Б. Джордан (Фантастическая четверка, Крид: Наследие Рокки), София Бутелла (Kingsman: Секретная служба). Майкл Шеннон, Лора Хэрриер и другие. Режиссером выступил Рамин Бахрани (99 домов, Любой ценой). Дата выхода пока не сообщается, но релиз запланирован на весну 2018 года.