Годзилла сразится с Кинг-Конгом в фильме Адама Вингарда
Студия Legendary готовит кроссовер
К выходу готовится новый фильм о Кинг-Конге/Universal Pictures
Киностудия Legendary объявила о съемках фильма Годзилла против Конга, в который станет первым во Вселенной монстров (MonsterVerse).
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Режиссерское кресло занял Адам Вингард (Гость, Ведьма из Блэр: Новая глава). Съемки стартуют 1 октября в Атланте, США и завершатся в феврале 2019 года. Актерский состав пока не объявлен.
По данным студии Omega Underground, Вселенная монстров – новый масштабный кинопроект. В будущем планируют снять кроссовер с кайдзю из серии фильмов Тихоокеанский рубеж.