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Дж. Дж. Абрамс рассказал о девятом эпизоде Звездных войн

Релиз запланирован на 2019 год
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Дж. Дж. Абрамс закончит трилогию Звездных войн
Дж. Дж. Абрамс закончит трилогию Звездных войн
/EPA/UPG

Выступая на The Late Show режиссер Дж. Дж. Абрамс поделился подробностями девятого эпизода Звездных войн. По его словам, сценарий уже полностью завершен и сейчас идет подготовка к съемкам, которые стартуют в конце июля.  

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“Это большое дело и большая ответственность. Я рад, что имею возможность завершить трилогию, которую начал”, - отметил режиссер.

Напомним, что Дж. Дж. Абрамс занял режиссерское кресло после того, как проект покинул Колин Треворроу через разногласия со студией.

Релиз девятого эпизода запланирован на 20 декабря 2019 года.

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