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Форма воды получи награду / Twentieth Century Fox Film Corporation

21 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Гильдии костюмеров США. Среди номинантов были фильмы 2017 года.

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Приз за лучшие костюмы получил фильм Форма воды Гильермо дель Торо. Наряды для героев создавал Луис Секейра, руководствуясь многостраничными биографиями каждого персонажа, которые написал режиссер.

Премию за особое мастерство в современном фильме получила Дженнифер Джонсон – художник по костюмам Я, Тоня. Среди фильмов в стиле фэнтези победили костюмы Чудо-женщины.

Кроме того, жюри удостоили наградами телесериалы Рассказ служанки, Игра престолов и Корона.