В сети появился трейлер драмы с Хелли Берри и Дэниелом Крэйгом
Дебютный трейлер картины Короли
Холли Берри снялась в главной роли/ Bliss Media
В сети появился первый трейлер драмы Короли с Хелли Берри и Дэниелом Крэйгом в главных ролях.
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Действо фильма происходит в 1992 году. После того, как суд оправдал полицейских, жестоко избивших темнокожего таксиста Родни Кинга, в городе возникли массовые беспорядки. В ходе протестов за шесть дней погибло 55 человек.
Согласно сюжету, герой Крэйга влюбляется в многодетную мать, роль которой исполнила Берри. Начавшиеся беспорядки сближают пару и они вместе отправляются на поиски ее детей, чтобы защитить от хаоса.
Режиссером проекта выступила французско-турецкий режиссер Дениз Гамзе Эргювен. Данная картина станет ее англоязычным дебютом.