Билл Гейтс снялся в сериале Теория большого взрыва: фото со съемок
Миллиардер появится всего в одном эпизоде
Билл Гейтс снялся в сериале/EPA/UPG
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Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс снялся в одном из эпизодов 11 сезона популярного серила Теория большого взрыва. Согласно сюжету, Пенни сопровождает миллиардера по работе, в то время, как парни делают все возможное, лишь бы познакомится с Гейтсом. Новая серия выйдет в ближайшее время
I had a lot of fun at @bigbangtheory. Luckily, I packed an extra tie. pic.twitter.com/dAS2O4ihus— Bill Gates (@BillGates) 28 марта 2018 г.
Отметим, что ранее Билл Гейтс уже появлялся в сериалах. В 2001 году он появился в роли самого себя в Фрейзере.
Ранее сообщалось, что сериал Теория большого взрыва продлен на 12-й сезон. Он выйдет на экраны в 2019 году.