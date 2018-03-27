Билл Гейтс снялся в сериале Теория большого взрыва: фото со съемок

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Билл Гейтс снялся в сериале /EPA/UPG

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Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс снялся в одном из эпизодов 11 сезона популярного серила Теория большого взрыва. Согласно сюжету, Пенни сопровождает миллиардера по работе, в то время, как парни делают все возможное, лишь бы познакомится с Гейтсом. Новая серия выйдет в ближайшее время

I had a lot of fun at @bigbangtheory. Luckily, I packed an extra tie. pic.twitter.com/dAS2O4ihus — Bill Gates (@BillGates) 28 марта 2018 г.

Публикация от The Big Bang Theory (@bigbangtheory_cbs) 28 Мар 2018 в 8:09 PDT

Публикация от The Big Bang Theory (@bigbangtheory_cbs) 27 Мар 2018 в 11:58 PDT

Отметим, что ранее Билл Гейтс уже появлялся в сериалах. В 2001 году он появился в роли самого себя в Фрейзере.

Ранее сообщалось, что сериал Теория большого взрыва продлен на 12-й сезон. Он выйдет на экраны в 2019 году.