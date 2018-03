Билл Гейтс снялся в сериале Теория большого взрыва: фото со съемок

Читай также: Кристофер Нолан отказался работать над фильмом о Джеймсе Бонде

Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс снялся в одном из эпизодов 11 сезона популярного серила Теория большого взрыва. Согласно сюжету, Пенни сопровождает миллиардера по работе, в то время, как парни делают все возможное, лишь бы познакомится с Гейтсом. Новая серия выйдет в ближайшее время

I had a lot of fun at @bigbangtheory. Luckily, I packed an extra tie. pic.twitter.com/dAS2O4ihus