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Хавьер Бардем беспокоится об Антарктиде /Greenpeace

Актер Хавьер Бардем снимется в фильме Заповедник, а также выступит его продюсером. Картина призвана рассказать об Антарктиде и привлечь средства ради создания международного заповедника в Антарктиде.

По словам Бардема, в фильме будет много комментариев ученых и биологов, которые расскажут об экологической ситуации Антарктиды и дадут советы по сохранению фауны. "Заповедник – это сообщение, к которому нам всем надо прислушаться. Эти люди действительно знают, что нужно делать, чтобы все изменить", – говорит Хавьер.

Над фильмом будут работать: документалист Альваро Лонгория, продакшн студия Pinguin Films братьев Бардем, студия Morena Альваро Лонгории. Сам актер озвучит фильм за кадром.

/Greenpeace