Дев Патель сыграет Дэвида Копперфильда
Еще одна большая роль в карьере актера
Дев Патель снимется в экранизации романа/EPA/UPG
Читай также: Человек-паук получил второй спин-офф
Актер Дев Патель сыграет роль Дэвида Копперфильда в экранизации одноименного романа Чарльза Диккенса режиссера Армандо Ианнуччи (Смерть Сталина). Фильм расскажет историю мальчика, который, после смерти матери, остался жить с жестоким отчимом. Несмотря на трудное детство, он смог вырасти успешным человеком. Действие романа происходит в 1850 году, однако режиссер планирует перенести историю в современность.
Над производством картины работает студия FilmNation. Вместе с Армандо Ианнуччи над сценарием будет работать Саймон Блэквел.