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Дев Патель сыграет Дэвида Копперфильда

Еще одна большая роль в карьере актера
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Дев Патель снимется в экранизации романа
Дев Патель снимется в экранизации романа
/EPA/UPG

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Актер Дев Патель сыграет роль Дэвида Копперфильда в экранизации одноименного романа Чарльза Диккенса режиссера Армандо Ианнуччи (Смерть Сталина). Фильм расскажет историю мальчика, который, после смерти матери, остался жить с жестоким отчимом. Несмотря на трудное детство, он смог вырасти успешным человеком. Действие романа происходит в 1850 году, однако режиссер планирует перенести историю в современность.

Над производством картины работает студия FilmNation. Вместе с  Армандо Ианнуччи над сценарием будет работать Саймон Блэквел.

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