Переключиться на мобильную версию

Режиссер Дэдпула работает над секретным спин-оффом о людях икс

О мутантах готовится новый фильм
Поделись

О Китти Прайд появится отдельный фильм
О Китти Прайд появится отдельный фильм
/Marvel Studios

Читай также: Дженнифер Гарнер снимется в сериале от создателей Девочек

Режиссер Дэдпула Тим Миллер работает над секретным спин-оффом о людях икс под рабочим названием 143. Вместе с Миллером над картиной работает автор комиксов Брайан Майкл Бендис, который работал над Мстителями, Джессикой Джонс и другими фильмами Marvel.

Детали сюжета не сообщаются, однако 143 – это номер выпуска Uncanny X-Me, который рассказывает, как Китти Прайд стала членом команды Людей Икс. Действие комикса разворачивается на Рождество в особняке Чарльза Ксавьера.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Люди Икс Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь