Режиссер Дэдпула работает над секретным спин-оффом о людях икс
О мутантах готовится новый фильм
О Китти Прайд появится отдельный фильм/Marvel Studios
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Режиссер Дэдпула Тим Миллер работает над секретным спин-оффом о людях икс под рабочим названием 143. Вместе с Миллером над картиной работает автор комиксов Брайан Майкл Бендис, который работал над Мстителями, Джессикой Джонс и другими фильмами Marvel.
Детали сюжета не сообщаются, однако 143 – это номер выпуска Uncanny X-Me, который рассказывает, как Китти Прайд стала членом команды Людей Икс. Действие комикса разворачивается на Рождество в особняке Чарльза Ксавьера.