Переключиться на мобильную версию

Мартин Скорсезе снимет сериал о Римской империи

Режиссер возвращается на телевидение
Поделись

Мартин Скорсезе снимет новый сериал
Мартин Скорсезе снимет новый сериал
/EPA/UPG

Читай также: Журналисты опубликовали фотографии со съемок Игры престолов

Режиссер Мартин Скорсезе возвращается на телевидение с новым сериалом Цезари, который расскажет о молодости лидеров Римской империи. По словам Скорсезе, работа над сериалом – отличная возможность глубжне изучить историю родной страны.

Вместе со Скорсезе над сериалом будет работать сценарист Майкл Херст, известный благодаря сериалам Викинги, Камелот, Тюдоры. Съемки запланированы на 2019 год, а в эфир сериал выйдет в 2020.  

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Мартин Скорсезе Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь