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Мартин Скорсезе снимет новый сериал /EPA/UPG

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Режиссер Мартин Скорсезе возвращается на телевидение с новым сериалом Цезари, который расскажет о молодости лидеров Римской империи. По словам Скорсезе, работа над сериалом – отличная возможность глубжне изучить историю родной страны.

Вместе со Скорсезе над сериалом будет работать сценарист Майкл Херст, известный благодаря сериалам Викинги, Камелот, Тюдоры. Съемки запланированы на 2019 год, а в эфир сериал выйдет в 2020.