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Пятдесят оттенков свободы набирает популярность /Universal Pictures

Финальная часть трилогии Пятдесят оттенков свободы за первый день мирового проката собрал 9,1 млн долларов. Фильм вышел в 56 странах мира.

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Самые большие сборы в Германии – 2 млн и во Франции – 1,5 млн долларов. В Нидерландах фильм собрал 1,2 млн долларов, что на 15% больше, чем собрала вторая часть. Также, это помогло фильму войти в число лучших премьер за все время в Нидерландах. В Австралии сборы составили 1,1 млн долларов.

Напомним, что бюджет картины составил 55 млн долларов. Ранее два первых фильма вместе собрали 950 млн долларов.