Сериалы, которые мало кому понравились

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Папаши стал худшим сериалом 2013 года /FOX Searchlight Pictures

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Популярный сайт-агрегатор Metacritic назвал худшие телесериалы последних 10 лет. Ежегодно на телевидении один сериал выделяется среди других, как самое худшее шоу по версии критиков и зрителей. Предлагаем ознакомиться с худшими сериалами десятилетия по версии критиков.

2007: Пещерный человек

Главные герои сериала — Джоель, Ник и Энди, трое таких неандертальцев ведут борьбу за выживание в большом американском городе.

/ABC

2008: Рыцарь дорог

Автомобиль KITT (Knight Industries Three Thousand) является самым совершенным автомобилем: в нем и суперкомпьютер, способный хакнуть любую систему, и все необходимое оружие, к тому же он совершенно неуязвим. А благодаря работе его создателя и нанотехнологиям его искусственный интеллект делает KITT`a идеальным партнером полицейского.

/NBC

2009: Последний тамплиер

Франция. 1290 год. Католическая церковь, заручившись поддержкой короля Филиппа Красивого, объявляет рыцарей ордена Тамплиеров еретиками и начинает на них безжалостную охоту. Спасая дело ордена, Великий Магистр передает рыцарям Мартину и Аймару бесценный артефакт.

/NBC

2010: Перлы моего отца

Эд Гудсон — прямолинейный и упрямый отец, который получает удовольствие от высказывания нежелательных и часто политически некорректных замечаний любому, кто находится в пределах слышимости. От тирады Эда никто не застрахован, включая его сыновей.

/CBS

2011: Ангелы чарли

Сериал расскажет о трех молодых и привлекательных девушках — Кэйт, Эбби и Мариса — работающих частными детективами на влиятельного и таинственного человека.

/ABC

2012: Достичь цели

Два безработных мужчины, в прошлом автомобильные агенты, никак не могут найти работу по душе. Чтобы получить должность, им приходит гениальная идея: они должны перевоплотится в женщин.

/ABC

2013: Папаши

История о двух друзьях детства, которые уже вроде бы не молодые и довольно успешные. Но однажды в их жизни все переворачивается, когда к ним приезжают их отцы…

/FOX

2014: Сталкер

История о детективах, работающих в отделе по контролю за угрозами департамента полиции Лос-Анджелеса. Они занимаются любыми делами, связанными с преследованием, от вуайеризма до кибер-преследования.

/CBS

2015: Доктор Кен

Сериал рассказывает о повседневной жизни доктора Кена, который пытается держать под контролем профессиональную и семейную жизнь, а также справляться с воспитанием своих детей.

/ABC

2016: Мыслить как преступник: За границей

Сериал рассказывает об элитной команде из ФБР, занимающейся расследованием преступлений за пределами США, в которые вовлечены американские граждане.

/CBS

2017: Сверхлюди

История Королевской семьи, принадлежащей к расе Сверхлюдей. Вследствие военного переворота члены королевской фамилии под предводительством Черного Грома вынуждены покинуть свой дом в лунном городе Аттилан и бежать на острова, как в дальнейшем оказывается — Гавайи, где им предстоит спасать не только себя, но и весь мир от гибели.