Создатели Игры престолов хоть и стараются скрывать места съемок, все же иногда любопытным журналистам или фанатам удается подобраться поближе.

Журналистам издания Digital Spy удалось запечатлеть несколько кадров с Джоном Сноу (Кит Харрингтон), рядом с которым заметили Сэмвела Тарли. Съемки проходили на локации Вестероса. На протяжении седьмого сезона Тарли провел большую часть времени в Цитадели. В последней серии седьмого сезона он вернулся в Винтерфелл и вместе с Браном установил кто же на самом желе Джон Сноу.

AYE SO SOMEBODY POSTED THESE ON TUMBLR AND MY BABE JON SNOW BYKE WITH THE CURLY HAIR AND IN THE SECOND PIC HE’S LINKED BACK UP WITH SAMWELL TARLY. AAHHHHHHHHHHHH pic.twitter.com/tHkr5lK6CQ