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Журналисты опубликовали фотографии со съемок Игры престолов

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Джон Сноу был замечен в Вестеросе
Джон Сноу был замечен в Вестеросе
/HBO

Создатели Игры престолов хоть и стараются скрывать места съемок, все же иногда любопытным журналистам или фанатам удается подобраться поближе.

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Журналистам издания Digital Spy удалось запечатлеть несколько кадров с Джоном Сноу (Кит Харрингтон), рядом с которым заметили Сэмвела Тарли. Съемки проходили на локации Вестероса. На протяжении седьмого сезона Тарли провел большую часть времени в Цитадели. В последней серии седьмого сезона он вернулся в Винтерфелл и вместе с Браном установил кто же на самом желе Джон Сноу.

Напомним, что ранее очевидец снял съемки одной из сцен в Винтерфелле. Финальный сезон Игры престолов выйдет в 2019 году.

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