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Сцена с Мишель Уильямс и Райаном Гослингом вошла в список /Hunting Lane Films

Журнал People составил список самых знаменитых эротических сцен в кинематографе, которые успели стать культовыми.

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В перечень попали сцены из таких фильмов: Титаник (Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо), Призрак (Деми Мур и Патрик Суэйзи), Красотка (Джулия Робертс и Ричард Гир), Девичник в Вегасе (Кристен Уиг и Джон Хэмм), Валентинка (Мишель Уильямс и Райан Гослинг), Сумерки. Сага Рассвет (Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон), Исчезнувшая (Розамунд Пайк и Нил Патрик Харрисон), Бал монстров (Холли Берри и Билли Боб Торнтон), Черный лебедь (Натали Портман и Мила Кунис), Игра престолов (Кит Харингтон и Эмилия Кларк).

Также, издание включило несколько комментариев актрис касательно съемок в данных сценах. Натали Портман рассказала, что чувствовала себя весьма неловко, снимаясь в сцене с давней подругой. “Это было бы намного проще сделать с человеком, которого ты не знаешь”, - рассказала актриса. В свою очередь Кейт Уинслет рассказала, что все было очень красиво и когда они досняли сцену, ей было жаль, что все закончилось.