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Тайна Коко стал лучшим мультфильмом года /Pixar

Анимационная картина студии Pixar Тайна Коко получил престижную премию Энни в категории Лучший мультфильм. 45-я церемония вручения наград, присуждаемых анимационным кинолентам, состоялась 3 февраля в Лос-Анджелесе.

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Помимо главного приза, как лучший мультфильм года, Тайна Коко также получил десять наград, включая за Лучшую режиссуру и Лучший сценарий. Также, лучшим независимым мультфильмом стала Кормилица, снятая при поддержке Анджелины Джоли.

Отметим, что за звание лучшего мультфильма боролись: Беби-Босс, Тачки 3, Гадкий я 3, и Капитан Подштанник: Первый эпический фильм.

Премия Энни – самая престижная премия среди анимационных картин. Ее часто называют “предсказателем” Оскара, ведь в большинстве случаев мультфильмы, награжденные Энни, забирали Оскар.