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Франшиза Пила может получить продолжение /Lionsgate

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Кинокомпания Lionsgate может дать зеленый свет съемкам хоррора Пила 9. Об этом заявили режиссеры восьмой части Питер Спириг и Майкл Спириг. По словам братьев, они не раз обсуждали сюжет восьмой части и те идеи, которые они не смогли воплотить. Таким образом, у них родились идеи касательно следующих нескольких частей. “Мы уже говорили об этом с продюсерами, сценаристами и даже актерами”, - отметил Питер Спиринг.

Пока создатели думают над тем, нужно ли снимать новую часть, кинокомпания Twisted Pictures выразила поддержку в съемках. Более того, актер Тобин Белл, исполнивший роль Джона Крамера выразил желание продолжить съемки.