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Марио станет героем мультфильма /nintendo

Компания Nintendo подписала контракт с анимационной студией Illumination Entertainment о съемках мультфильма о братьях Марио и Луиджи. В разработке мультфильма примет участие автор игры Сигэру Миямото. Другие подробности проекта пока не сообщаются.

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Отметим, что Illumination Entertainment, дочерняя компания Universal Studios, подарила миру франшизу Гадкий Я, спин-офф Миньоны и Тайную жизнь домашних животных.

Игра о Марио и Луиджи вышла в начале 1980-х в виде 8-битной графики. Позже игра имела огромный успех и стала одной из культовых. В целом было продано более 210 миллионов копий игр.