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Лиза Кудроу опровергла слухи о возрождении сериала /EPA/UPG

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Актриса Лиза Кудроу, которая исполнила роль Фиби Буффе, рассказала, почему не следует ждать продолжения сериала Друзья. Во время интервью на вечернем шоу Conan актриса отметила, что продолжение не сработает по той причине, что сериал рассказывал о молодых людях лет 20-30, но никак не о тех, кому за 40.

“Если у людей спустя 20 лет остались те же проблемы – это странно”, - прокомментировала актриса, добавив, что при перезапуске шоу совершенно поменяет концепцию.

Напомним, что ранее издание о кино Smasher выпустило фанатский трейлер сиквела культового сериала, составленного из других фильмов актеров. Чуть более, чем за неделю, ролик набрал 4,6 млн просмотров на Youtube и 50 млн просмотров в Facebook.