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Антин Мухарский исполнит роль главы ОУН (б) /orestlutiy

Актер и певец Антин Мухарский сыграет роль Степана Бандеры в украинском художественном фильме Я – Бандера. Об этом на пресс-конференции Укринформ сообщил режиссер проекта Дмитрий Мухарский.

“Бандера был государственным человеком с государственной философией, но это будет неполитический фильм. Это будет художественный фильм о неординарной личности. В частности, в фильме будет много музыки, потому что бандера был очень музыкальным”, - рассказал Дмитрий Мухарский.

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Старт съемок запланирован на июнь-июль 2018 года, а выход фильма хотят приурочить ко Дню рождения Бандеры – 1 января 2019. Съемки будут проходить во Львове и на Западной Украине, а также в Кракове, Риме, Мюнхене и Ваймере.

В ленте будет показано три периоды жизни Бандеры: восьмилетнего мальчика, который поет в церкви, 18-летнего юноши до 24 лет и период от второго суда до конца жизни.

Касательно финансирования, режиссер объяснил, что часть денег обещает дать украинская община в Германии, но также есть надежда на украинские диаспоры в Канаде и США, государство и бизнес.

Главную роль исполнит Антин Мухарский. В актерский состав также приглашен Богдан Бенюк. Другие роли могут предложить актерам из Польши, Германии и Италии.