Пилотная серия может выйти уже к концу этого года

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О ведьмах снимут новый сериал / Spelling Television

Телеканал The CW намерен переснять популярный сериал Все женщины ведьмы. Сейчас идет работа над пилотной серией.

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Над сериалом будет работать сценарист Билл Лоуренс (Ходячие мертвецы). Также, к нему присоединятся Джессика О'тул и Эми Рардин (Реальные девчонки). Новые героини будут отважными и смешными феминистками, отмечают сценаристы. Также, сюжет будет основан на трех сестрах, которые, приехав в колледж, открыли в себе колдовство. Им предстоит сражаться с потусторонними силами, бороться за права женщин и жить нормальной жизнью. Сценаристы также не исключают возможность объединить новую сюжетную линию со старой. Так, в сериале могут появится главные героини оригинального сериала.

Релиз пилотной серии запланирован на 2018-2019 год.

Все женщины ведьмы – популярный сериал о трех сестрах, владеющих магией. Сериал выходил в период с 1998 по 2006 года и обрел огромную популярность.