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“Лучший фильм за долгие годы”. Новый хоррор с Николасом Кейджем покорил критиков

Николас Кейдж возвращает себе славу
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Николас кейдж снялся в лучшем фильме за долгие годы
Николас кейдж снялся в лучшем фильме за долгие годы
/EPA/UPG

Новый хоррор Мэнди с Николасом Кейджем в главной роли приятно удивил критиков. За два дня, после премьеры на кинофестивале Сандэнс лента набрала 100% положительных отзывов на авторитетном сайте Rotten Tomatoes. Более того, все 13 критиков фестиваля отметили, что Мэнди - “Лучший фильм актера за долгие годы”.

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Отметим, что за Николасом Кейджем закрепилась слава неразборчивого в ролях актера с плохой игрой. С 2005 года его пять раз номинировали на антипремию Золотая малина за худшую мужскую роль, что стало рекордом в рамках награды. Многие последние фильмы с его участием не набирали более 20% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.

Фильм Мэнди рассказывает историю мужчину, чья жена погибла из-за связей с религиозным культом. Охваченный чувством мести, герой открывает охоту на членов культа.

 

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