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Фейковый трейлер пришелся по душе фанатам

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На YouTube канале Smasher был опубликован трейлер полнометражного сиквела культового сериала Друзья. Ролик оказался фанатским. Его смонтировали из отрывков фильмов, в которых играли актеры после сериала, однако, трейлер очень понравился пользователям. Чуть более, чем за неделю, ролик набрал 4,6 млн просмотров.

20 января видеоролик даже был опубликован в одном из популярных в США юмористических пабликов. Всего за два дня ролик набрал 50 млн просмотров и более 700 тысяч репостов.

Напомним, что комедийный сериал Друзья выходил с 1994 по 2004 года. Всего было снято 10 сезонов. Сериал стал неотъемлемой частью поп-культуры и плотно вошел в историю телевидения как один из лучших ситкомов.