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Netflix выпустил трейлер нового сериала от режиссера Нарко

Премьера состоится в марте этого года
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Сериал расскажет о крупном коррупционном скандале
Сериал расскажет о крупном коррупционном скандале
/Netflix

Сервис Netflix выпустил трейлер сериала Механизм, который расскажет реальную историю о расследовании одного из крупнейших коррупционных скандалов Бразилии с частными и государственными компаниями. Первый сезон будет состоять из восьми серий и выйдет в марте этого года. Режиссером выступил Жозе Падилья, снявший сериал Нарко.

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Сообщается, что для максимального соответствия историческим событиям, режиссер отказался от американских актеров в пользу бразильцев. Также, съемки проходили в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Куритибе.

 

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