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Названы лауреаты престижной премии Гильдии киноактеров США

Гэри Олдман получил еще одну награду за роль Уинстона Черчилля
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В Лос-Анджелесе вручили престижные награды
В Лос-Анджелесе вручили престижные награды
/EPA/UPG

21 января в Лос-Анджелесе состоялась 24-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2017 год

Награждение проходило в концерт-холле Shrine Auditorium, а ведущей вечера стала 37-летняя актриса Кристен Белл.

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По мнению критиков, награду за Лучшую мужскую роль заслужил Гэри Олдмен, исполнивший роль Уинстона Черчилля в фильме Темные времена. Приз за Лучшую женскую роль достался актрисе Фрэнсис Макдорманд, сыгравшей в фильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Также, эта кинолента стала победителем в номинации Лучший актерский состав.

Отметим, что Морган Фримен получил почетный приз за особый вклад в кинематограф.

Морган Фримен получил особую награду
Морган Фримен получил особую награду
/EPA/UPG

Полный список победителей премии Гильдии киноактеров США в 2018 году

  • Лучшая мужская роль – Гэри Олдмен, Темные времена
  • Лучшая женская роль – Фрэнсис Макдорманд, Три билборда на границе Эббинга, Миссури 
  • Лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл, Три билборда на границе Эббинга, Миссури 
  • Лучшая женская роль второго плана – Эллисон Дженни, Я, Тоня
  • Лучший актерский состав – Три билборда на границе Эббинга, Миссури
  • Лучший каскадерский ансамбль – Чудо-женщина
  • Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале – Александр Скарсгорд, Большая маленькая ложь
  • Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале – Николь Кидман, Большая маленькая ложь
  • Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Стерлинг К. Браун, Это мы
  • Лучшая женская роль в драматическом сериале – Клэр Фой, Корона
  • Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Уильям Х. Мэйси, Бесстыдники
  • Лучшая женская роль в комедийном сериале – Джулия Луи-Дрейфус, Вице-президент
  • Лучший актерский состав в драматическом сериале – Это мы
  • Лучший актерский состав в комедийном сериале – Вице-президент
  • Лучший каскадерский ансамбль в телесериалах – Игра престолов

Напомним, что 11 января в США вручили престижную кинопремию Critics’ Choice Awards 2018.

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