Гэри Олдман получил еще одну награду за роль Уинстона Черчилля

Поделись







В Лос-Анджелесе вручили престижные награды /EPA/UPG

21 января в Лос-Анджелесе состоялась 24-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2017 год

Награждение проходило в концерт-холле Shrine Auditorium, а ведущей вечера стала 37-летняя актриса Кристен Белл.

Читай также: Кинофестиваль Сандэнс: семь самых ожидаемых премьер

По мнению критиков, награду за Лучшую мужскую роль заслужил Гэри Олдмен, исполнивший роль Уинстона Черчилля в фильме Темные времена. Приз за Лучшую женскую роль достался актрисе Фрэнсис Макдорманд, сыгравшей в фильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Также, эта кинолента стала победителем в номинации Лучший актерский состав.

Отметим, что Морган Фримен получил почетный приз за особый вклад в кинематограф.

Морган Фримен получил особую награду /EPA/UPG

Полный список победителей премии Гильдии киноактеров США в 2018 году

Лучшая мужская роль – Гэри Олдмен, Темные времена

Лучшая женская роль – Фрэнсис Макдорманд, Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл, Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучшая женская роль второго плана – Эллисон Дженни, Я, Тоня

Лучший актерский состав – Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучший каскадерский ансамбль – Чудо-женщина

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале – Александр Скарсгорд, Большая маленькая ложь

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале – Николь Кидман, Большая маленькая ложь

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Стерлинг К. Браун, Это мы

Лучшая женская роль в драматическом сериале – Клэр Фой, Корона

Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Уильям Х. Мэйси, Бесстыдники

Лучшая женская роль в комедийном сериале – Джулия Луи-Дрейфус, Вице-президент

Лучший актерский состав в драматическом сериале – Это мы

Лучший актерский состав в комедийном сериале – Вице-президент

Лучший каскадерский ансамбль в телесериалах – Игра престолов

​

​Напомним, что 11 января в США вручили престижную кинопремию Critics’ Choice Awards 2018.