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Приключения Паддингтона 2 стал одним из лучших фильмов /Warner Bros.

Семейный фильм Приключения Паддингтона 2 побил рекорд Rotten Tomatoes, собрав 100% положительных отзывов

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Всего за несколько месяцев фильм собрал 165 положительных отзывов от критиков и ни одного негативного. Как прокомментировал режиссер Пол Кинг, его команда на протяжении месяцев вкладывала свои души в проект и сейчас он очень благодарен за положительные отзывы.

Фильм рассказывает о приключениях веселого, но умного и рассудительного медвежонка Паддингтона в Лондоне. Скоро у его любимой тетушки Люси юбилей 100 лет, и он ищет идеальный подарок. Случайно Паддингтон натыкается на уникальную книжку в магазине мистера Грубера, но, когда Паддингтон готов купить книгу, ее похищают. Вместе со своей семьей готов идти до конца, чтобы поймать вора.

В главных ролях: Бен Уишоу (Парфюмер, Облачный атлас), Хью Грант, Брендан Глисон (Храброе сердце, Кредо убийы), Хтю Бонневилль (Аббатство Даунтон) и Салли Хоукинс (Форма воды). Мировая премьера состоялась 5 ноября. В Украине фильм вышел на экране 18 января.

Прежний рекорд принадлежал драматическому фильму Леди Птица, который собрал 173 положительных отзыва, однако, он получил один негативный отзыв и “выбыл” из рейтинга. На втором месте с рейтингом в 100% оказался мультфильм История игрушек. Он собрал 163 положительных отзыва.