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Фильм Стремглав вновь участвует в конкурсе

Украинский фильм Марины Степанской Стремглав принимает участие в конкурсной программе полнометражного кино 30-th European First Film Festival в Анже, Франция. Показ состоялся 15 января, собрав полный зал зрителей.

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Всего в конкурсную программу вошли 100 фильмов, дебютных для европейских режиссеров. Оценивать киноленты будет жюри, в состав которого вошли актриса Катрин Денев и режиссер Аньес Варда.

Стремглав – драматический фильм, который рассказывает о молодых людях, которые пытаются найти себя и свой смысл в жизни на рубеже 2013 и 2014 года - период, когда изменилась вся страна. Режиисером и автором сценария выступила Мария Степанская. В ролях: Андрей Селецкий, Дарья Плахтий, Олег Мосийчук, Лариса Руснак, Кристиан Борис и другие.

Напомним, что ранее фильм получил награду на международном кинофестивале в Вильнюсе.