Звезда фильма Оно сыграет украинца в экранизации романа Щегол
Старт съемок намечен на 2018 год
Финн Вулфард снимется в новом большом проекте/facebook/Finn Wolfhard
Канадский актер Финн Вулфард сыграет роль украинца Бориса Павликовского в предстоящей экранизации романа Щелог писательницы Донны Тартт. По сюжету, герой является другом главного героя Тео Декера, чья мать умерла во время теракта.
Читай также: Опубликован трейлер новой драмы с Шарлиз Терон
Роль Тео, главного героя, исполнит Энсел Эльгорт, снившийся ранее в фильмах На драйве и Виноваты звезды. Режиссером выступит Джон Краули (Замкнутая цепь, Бруклин). Съемки намечены на старт 2018 года.
Отметим, американская писательница Донна Тартт получила Пулитцеровскую премию по литературе за роман Щегол в 2014 году.