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Звезда фильма Оно сыграет украинца в экранизации романа Щегол

Старт съемок намечен на 2018 год
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Финн Вулфард снимется в новом большом проекте
Финн Вулфард снимется в новом большом проекте
/facebook/Finn Wolfhard

Канадский актер Финн Вулфард сыграет роль украинца Бориса Павликовского в предстоящей экранизации романа Щелог писательницы Донны Тартт. По сюжету, герой является другом главного героя Тео Декера, чья мать умерла во время теракта.

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Роль Тео, главного героя, исполнит Энсел Эльгорт, снившийся ранее в фильмах На драйве и Виноваты звезды. Режиссером выступит Джон Краули (Замкнутая цепь, Бруклин). Съемки намечены на старт 2018 года.

Отметим, американская писательница Донна Тартт получила Пулитцеровскую премию по литературе за роман Щегол в 2014 году. 

 

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