Поделись







Релиз запланирован на 25 мая /Disney/Lucasfilm

Студия Disney поделилась новыми подробностями сюжета предстоящего фильма Соло. Звездные войны: Истории. Спин-офф расскажет о событиях, произошедших за десять лет до эпизода Новая надежда. Также, зрители узнают о знакомстве Хана Соло с Чубаккой и Лэндо Калриссианом.

Читай также: Вот такие сказки. 11 фильмов студии Disney, которые выйдут в 2018 году

Синопсис фильма: “Присоединяйтесь к экипажу Тысячелетнего сокола в путешествии по далекой далекой галактике и новым приключениям самого любимого прохвоста галактики. Благодаря серии смелых поступков в темном и опасном криминальном мире, Хан Соло знакомится со своим будущим вторым пилотом Чубаккой и известным азартным игроком Лэндо Калриссианом. Это приключение положит начало истории самого неожиданного героя Звездных войн”.

Отметим, что релиз второго спин-оффа запланирован на 25 мая 2018 года, однако, есть вероятность, что студия передвинет премьеру на декабрь в связи с пересъемками некоторых сцен. Ранее были уволены режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер из-за разногласий со студией и теперь над фильмом работает Рон Ховард.