В США вручили престижную кинопремию Critics’ Choice Awards 2018
В США 11 января состоялась 23-я церемония вручения престижной кинопремии Critics’ Choice Awards 2018, которую вручают за особые заслуги в кинематографе.
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Больше всего наград получил фильм Гильермо дель Торо Форма воды – четыре, включая премию в категории Лучший фильм. Среди сериалов лидером оказался Большая маленькая ложь, который также взял четыре награды. Лучшим драматическим сериалом стал Рассказ служанки. Специальную награду #SeeHer за особый вклад в правильном изображении женщин в кинематографе получила актриса Галь Гадот, сыгравшая Чудо-женщину.
Critics’ Choice Awards - ежегодная кинопремия, вручаемая с 1996 года. Церемония проводится в январе, поэтому она считается "подготовкой" к церемонии вручения кинопремии Оскар, проводимой в феврале. Считается одной из самых престижных кинопремий – в жюри входят около 300 критиков.
Главные победители Critics’ Choice Awards 2018
Лучшие визуальные эффекты: Война за планету обезьян
Лучший фильм: Форма воды
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо (Форма воды)
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд (Три билборда на границе Эббинга, Миссури)
Лучший актер: Гари Олдмен (Темные времена)
Лучший мини-сериал: Большая маленькая ложь
Лучший драматический сериал: Рассказ служанки
Лучшая актриса второго плана: Эллисон Джейни (Я, Тоня)
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл (Три билборда на границе Эббинга, Миссури)
Лучший комедийный фильм: Любовь - болезнь
Лучшая комедийная актриса: Марго Робби (Я, Тоня)
Лучший комедийный актер: Джеймс Франко (Горе-творец)
Лучший анимационный фильм: Коко
Лучший фильм на иностранном языке: На пределе (Германия)
Лучший саундтрек: Remember Me (Коко)
Лучший дизайн костюмов: Призрачная нить
Напомним, что ранее, 8 января, прошла церемония вручения кинопремии Золотой глобус 2018.