Фильм Гильермо дель Торо Форма воды признан лучшим а этом году

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В Калифорнии вручили престижные кинонаграды /EpA/UPG

В США 11 января состоялась 23-я церемония вручения престижной кинопремии Critics’ Choice Awards 2018, которую вручают за особые заслуги в кинематографе.

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Больше всего наград получил фильм Гильермо дель Торо Форма воды – четыре, включая премию в категории Лучший фильм. Среди сериалов лидером оказался Большая маленькая ложь, который также взял четыре награды. Лучшим драматическим сериалом стал Рассказ служанки. Специальную награду #SeeHer за особый вклад в правильном изображении женщин в кинематографе получила актриса Галь Гадот, сыгравшая Чудо-женщину.

Critics’ Choice Awards - ежегодная кинопремия, вручаемая с 1996 года. Церемония проводится в январе, поэтому она считается "подготовкой" к церемонии вручения кинопремии Оскар, проводимой в феврале. Считается одной из самых престижных кинопремий – в жюри входят около 300 критиков.

Главные победители Critics’ Choice Awards 2018

Лучшие визуальные эффекты: Война за планету обезьян

Лучший фильм: Форма воды

Лучший режиссер: Гильермо дель Торо (Форма воды)

Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд (Три билборда на границе Эббинга, Миссури)

Лучший актер: Гари Олдмен (Темные времена)

Лучший мини-сериал: Большая маленькая ложь

Лучший драматический сериал: Рассказ служанки

Лучшая актриса второго плана: Эллисон Джейни (Я, Тоня)

Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл (Три билборда на границе Эббинга, Миссури)

Лучший комедийный фильм: Любовь - болезнь

Лучшая комедийная актриса: Марго Робби (Я, Тоня)

Лучший комедийный актер: Джеймс Франко (Горе-творец)

Лучший анимационный фильм: Коко

Лучший фильм на иностранном языке: На пределе (Германия)

Лучший саундтрек: Remember Me (Коко)

Лучший дизайн костюмов: Призрачная нить

Напомним, что ранее, 8 января, прошла церемония вручения кинопремии Золотой глобус 2018.