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Опубликован новый трейлер фильма 50 оттенков свободы

Призраки прошлого вернулись вновь, чтобы помешать счастью молодоженов
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Дакота Джонсон в роли Анастейши Грей
Дакота Джонсон в роли Анастейши Грей
/universal pictures

 

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала новый трейлер фильма 50 оттенков свободы.

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По сюжету третьей части Кристиан и Анастейша сыграли свадьбу и теперь живут в свое удовольствие, наслаждаясь друг другом. Однако жизнь новоиспеченной миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою богатую фантазию.

В фильме снялись: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Рита Ора, Ким Бейсингер, Тайлер Хэклин и другие. Премьера в Украине состоится 8 февраля 2018 года. 

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