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Мулан /facebook.com/WaltDisneyMulan

Со 2 июля в Украине разрешили работать кинотеатрам. Из-за пандемии коронавируса кинотеатры были закрыты во всем мире, а премьеры отложены или перенесены на следующий год.

"Мулан"

Дата выхода: 10 сентября

Жанр: приключение

Американский драматический фильм компании Disney, который является адаптацией одноименного мультфильма 1998 года. В основе которого показана китайская легенда о Хуа Мулань - старшая дочь заслуженного воина вступает в армию вместо своего больного отца.

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В Голливуде премьера фильма состоялась 9 марта 2020 года. Дата выхода в широкий прокат неоднократно переносилась из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Затем компания Disney объявила, что фильм будет выпущен 4 сентября 2020 года на платформе Disney+ за дополнительную плату. В странах, где нет сервиса и кинотеатры уже открылись, фильм выйдет в прокат.

"Новые мутанты"

Дата выхода: 10 сентября

Жанр: ужасы

Первый фильм от студии Marvel, снятый в жанре ужасы. По сюжету фильма пятеро юных мутантов, держат в полной изоляции на секретном объекте. Неожиданно вокруг них начинают твориться непонятные происшествия. Герои решают объединиться и используют все свои способности ради собственного спасения.

BTS: Break the Silence

Дата выхода: 10 сентября

Жанр: концерт

Фильм-концерт популярной южнокорейской группы BTS. В этом году в США на музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020 группа получила четыре награды.

"King's Man: Начало"

Дата выхода: 17 сентября

Жанр: боевик

Это третий фильм истории об организации супершпионов Kingsman. Фильм является приквелом к серии фильмов Kingsman. По сюжету действия фильма происходят во времена Первой мировой войны. Молодой Конрад в исполнении Харриса Дикинсона пытается помочь своей стране под наставничеством агента, которого играет Рэйф Файнс.

"Антебеллум"

Дата выхода: 17 сентября

Жанр: фэнтези

Новый фильм от режиссеров Джерарда Буша и Кристофера Ренца. По сюжету успешная писательница Вероника Хинли оказывается в ловушке времени, где одновременно представлены современность и времена гражданской войны США и она должна раскрыть эту тайну.

"Таинственный сад"

Дата выхода: 24 сентября

Жанр: фэнтези

Фильм от режиссёра Марка Мандена снят по роману 1911 года известной британской писательницы Фрэнсис Элизы Бёрнетт.

По сюжету десятилетняя девочка Мэри Леннокс осталась сиротой. Она переезжает к дяде в Англию. Ей запрещают гулять по окрестностям, но и вообще быть где-то, кроме своей комнаты. Однако любознательность девочки берет верх и она находит ключ от удивительного сада, где осуществляются все желания.

Мировая премьера фильма должна была состояться 17 апреля 2020 года, но была перенесена на 14 августа 2020 года из-за пандемии.

"Гренландия"

Дата выхода: 24 сентября

Жанр: фантастика, триллер

Американский фильм-катастрофа режиссера Рика Романа Во. По сюжету конец света неизбежен, к Земле мчится огромная комета. Единственное безопасное место - бункер в далекой Гренландии. Джон со своей семьей отправляются в опасное путешествие.

Ранее сообщалось, что вышел тизер нового фильма Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон.