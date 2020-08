Все без ума от Кэмерон Диас: ТОП-5 лучших фильмов

Поделись







Кэмерон Диас /facebook.com/pg/TheMaskOfficial

Сегодня, 30 августа, день рождения известной голливудской актрисы Кэмерон Диас. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала подборку самых интересных фактов и лучших фильмов с ее участием.

Свою карьеру в шоу-бизнесе Диас начала в 16 лет в роли модели. Она снималась для рекламы Coca-Cola и участвовала в показах Calvin Klein и Levi’s.

Читай также: Кинопремьеры недели: "Довод" и "Джуди"

В детстве актриса много времени проводила со своей старшей сестрой Шимен. Они слушали рок-музыку и любили посещать концерты группы "Металлика" и Оззи Озборна.

Актриса стала известной в 1994 году после роли в фильме "Маска", где она играла вместе с известным актером Джимом Керри. С этого момента лучшие режиссеры были заинтересованы в сотрудничестве с актрисой.

В 1998 году актриса снялась в романтической кинокомедии "Все без ума от Мэри", снятый режиссерами Бобби и Питером Фаррелли. По сюжету парень Тэд не может забыть свою подростковую любовь по имени Мэри. Спустя 13 лет он решает найти ее, но ему будет очень тяжело обратить на себя ее внимание из-за огромного числа поклонников.

Все без ума от Мэри /facebook.com/TheresSomethingAboutMaryMovie/

Диас встречалась со многими знаменитостями – Карлосом де ла Торре, Мэттом Диллоном, Джаредом Лето, Джастином Тимберлейком, Алексом Родригесом. В 2015 году актриса вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена.

Кэмерон Диас с мужем /instagram.com/benjaminmadden

В 2000 году Диас снялась в шпионском боевике "Ангелы Чарли", совместно с Дрю Бэрримор и Люси Лью.

Ангелы Чарли /facebook.com/pg/CharliesAngelsMillennium

В 2006 году вышел фильм "Отпуск по обмену". Главные роли исполнили Кейт Уинслет, Камерон Диас, Джуд Лоу и Джек Блэк.

Отпуск по обмену /he-holiday-movie.com/

По сюжету парень из Лондона и девушка из Лос-Анджелеса переживают тяжелые времена, связанные с изменой их возлюбленных. Они решают устроить себе отпуск и выбирают для этого необычный способ — обменяться квартирами.

В 2008 году актриса снялась в фильме "Однажды в Веасе" с Эштоном Кутчером в главных ролях.

Однажды в Вегасе /facebook.com/WhatHappensInVegasMovie

В 2011 году Диас снялась в комедии "Очень плохая училка" с участием Джастина Тимберлейка.

Очень плохая училка /imdb.com

Камерон придерживается здорового питания и в 2013 году и на эту тему выпустила книгу (The Body Book: Feed, Move, Understand and Love Your Amazing Body), а в 2016 году вторую книгу - о долголетии (The Longevity Book: The Science of Aging, the Biology of Strength, and the Privilege of Time).

Кэмерон Диас /instagram.com/camerondiaz

Последние съемки актрисы были в 2014 году в мюзикле "Энни". В январе 2020 года Диас родила первенца.

Читай также: Вышел первый тизер-трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном

В августе этого года актриса впервые назвала причины завершения карьеры в кино. По ее словам, у нее не оставалось времени ни на что, кроме съемок и она решила посвятить себя семье.

Ранее сообщалось, как провести последние летние выходные в Киеве.