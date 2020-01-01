ТОП-5 отличных фильмов, которые скрасят вечер после работы

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Отличные фильмы, которые скрасят досуг /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных и свежих фильмов, которые стоит посмотреть. Они помогут скрасить досуг после тяжелого рабочего дня или же развлекут вас в выходные.

Zомбилэнд: Контрольный выстрел (2019)

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Продолжение захватывающей истории о бесстрашной четверке охотников на зомби, которые колесят по просторам постапокалиптической Америки. Но в этот раз в их рядах начинаются серьезные разногласия, которые могут создать раскол в команде.

Правосудие Спенсера (2020)

Боевик о бывшем копе, который когда-то напал на своего капитана и отсидел за это пять лет в тюрьме. Он вышел и теперь делит комнату с начинающим бойцом ММА. В этот же вечер того самого капитана убивают, а другой полицейский совершает самоубийство. И главный герой вместе со своим новым другом решается распутать этот странный клубок.

Соник в кино (2020)

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Фантастическая комедия об отвязном еже по имени Соник, который умеет разгоняться до огромной скорости. Он прибыл из другого мира, а в нашем вынужден скрываться. Но однажды его замечает человек по имени Том, вместе с которым он попадает в захватывающее приключение. И в это время на них ведет охоту злой доктор Роботник.

Бессмертная гвардия (2020)

Главные герои - отряд бессмертных воинов, которые много лет сражаются со злом. Но во время очередного задания их тайна оказывается раскрыта. Она попадает в руки зловещей организации, которые теперь хотят их поймать.

Палм-Спрингс (2020)

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Во время подготовки к свадьбе Найлз, парень одной из подружек невесты, спокойно отдыхает в гавайской рубашке, а вечером произносит трогательный тост. Это впечатляет сестру невесты Сару, которая начинает с ним общение. Вместе они попадают в одну таинственную пещеру, а вернувшись из нее утром, девушка обнаруживает, что попала во временную петлю.

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