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Фильмы с Крисом Хемсвортом /Flickr

Знаменитый австралийский актер Крис Хемсворт начал свою карьеру в 2002-ом году, а уже в 2009-ом переехал в США, где одним из первых фильмов, в которых он снялся, стал блокбастер Стартрек. Уже спустя два года он получил роль Тора в киновселенной Marvel, которую он исполняет до сих пор. Именно она сделала его звездой мирового кинематографа, проложив дорогу к участию в других крупных проектах. Одним из следующих фильмов с Крисом Хемсвортом станет Тор 4: Гром и любовь, выход которого запланирован на 2022-ой год.

11 августа 2020 года Крису Хемсворту исполнилось 37 лет.

Крис Хемсворт /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Крисом Хемсвортом, которые стоит посмотреть.

Ничего хорошего в отеле Эль Рояль (2018)

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Криминальный триллер, о незнакомцах, которые встретились однажды в отеле Эль Рояль, находящемся на границе двух штатов. Все они хранят свои секреты в шкафу, и у всех них в эту ночь будет шанс на искупление.

Мстители: Финал (2019)

Один из главных блокбастеров десятилетия, события которого разворачиваются спустя пять лет после Войны Бесконечности. Половина населения Земли стерта, а выжившие супергерои пытаются понять, как действовать дальше. И они собираются снова попытаться противостоять могущественному титану Таносу.

Тайлер Рейк: Операция по спасению (2020)

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Зрелищный и захватывающий экшен-боевик о бывшем военном Тайлере Рейке, который получает задание спасти из заложников сына индийского наркобарона. Он легко справляется, однако на него открывают охоту, и выжить теперь будет непросто.

Кавалерия (2018)

После трагических событий 11-го сентября в США Митча Нельсона назначают капитана военного спецотряда. Вместе со своими людьми он отправляется в Афганистан, где должен захватить стратегически важный объект. Но неизвестно, смогут ли они противостоять целой армии противников.

Люди в Черном: Интэрнешнл (2019)

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Тайная организация Люди в Черном уже не раз спасала Землю от различных отбросов, прибывающих с разных уголков Вселенной. Но теперь двум агентам предстоит предотвратить масштабную катастрофу, учитывая, что в их рядах завелся шпион.

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