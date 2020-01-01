ТОП-5 новых фильмов с молодыми звездами Голливуда

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Новые фильмы с молодыми актерами и актрисами /Flickr

Голливуд никогда не стоит на месте, поэтому всегда в нем появляются новые лица, которые радуют нас своей игрой с экранов. И редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, в которых снялись молодые и восходящие звезды Голливуда.

Дождливый день в Нью-Йорке (2019)

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Главные герои - молодой человек из богатой семьи и девушка, приехавшая в Нью-Йорк. Здесь они встретились, но этот полностью изменит их жизни. Ведь он встретит старую знакомую, а она попадет в богемную тусовку.

Эмма (2020)

Эмма - умная, состоятельная и красивая девушка, которая уверена, что хорошо разбирается в людях. Когда-то она решила, что не будет выходить замуж. Но в ее жизни появляется новая подруга, и ей она хочет помочь устроить личную жизнь.

Милый мальчик (Лапочка) (2019)

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Молодой актер Отис уже сильно пристрастился к алкоголю, а после того, как попал в ДТП, оказался в реабилитационной клинике. Психотерапевт пытается помочь ему, заставляя копаться в прошлом. И выясняется, что все идет с тех времен, когда его отец морально и физически испытывал.

Щегол (2019)

Юный Теодор потерял свою мать во время теракта в Метрополитен-музее. Сам он выжил, но видел, как умирает один старик. Тот перед смертью отдал ему одну редкую картину и кольцо, открывшее ему мир подпольного искусства.

Маленькие женщины (2019)

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В центре сюжета - четверо разных сестер, живущих вместе во времена Гражданской войны. И это история их взросления, становления, радостей, горечей и проблем, с которыми они сталкиваются.

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