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Киноновинки, которые можно посмотреть дома /Flickr

Август уже более наполнен новыми лентами, которые можно посмотреть на больших экранах. Однако новинками пополняется и интернет-пространство. И там ими есть возможность насладиться на цифровых площадках, стрим-платформах и в онлайн-кинотеатрах.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома.

Махинаторы

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В начале 80-ых, когда в Британии были популярными , один молодой парень решил стать продюсером. У него не было опыта, зато он был полон оптимизма и решительности. И, решив организовать концерт, ему пришлось обращаться за помощью к бандитам.

Мой друг мистер Персиваль

Сейчас Майкл Кингли является успешным бизнесменом и отцом семейства. Но его настигают воспоминания о детстве, которыми он делится со своей внучкой. И это необычная история о его дружбе с осиротевшим пеликаном.

Банкир

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Биографическая драма о двух афроамериканских бизнес-партнерах, основавших в 50-ых годах агентство недвижимости. Им пришлось нанять белого руководителя, а самим притворяться водителем и дворником. Но их вот-вот могут разоблачить.

#выжить

Южнокорейский боевик об одном бездельнике, который снова хочет провести день за видеоиграми. Но внезапно в Сеуле происходит всплеск зомбивирусной инфекции. Люди мечутся в панике, он забаррикадировался в своей квартире, но узнал, что в доме напротив прячется девушка.

Наследие лжи

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Главный герой - бывший сотрудник МИ6, который пытается забыть о прошлом и жить обычной жизнью. Но к нему обращается журналистка из Украины, которая намерена раскрыть шокирующую правду о спецслужбах.

Ранее мы писали о пяти других киноновинках, которые также можно посмотреть в Сети