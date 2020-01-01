ТОП-5 псевдодокументальных фильмов, которые стоит посмотреть

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Фильмы в жанре мокьюментари /Flickr

Псевдодокументальные фильмы - это разновидность игрового кино, в котором создатели имитируют документальность. Ленты этого жанра также называют мокьюментари. И именно ТОП-5 таких картин собрала редакция сайта Afisha.bigmir.net в этой подборке.

Реальные упыри (2014)

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Псевдодокументальная комедия о Виаго, Диконе и Владиславе. Они - бессмертные вампиры, которые живут вместе в одном доме. И эти трое пытаются адаптироваться в современном мире.

Патруль (2012)

В Лос-Анджелесе, наполненном бандитизмом и преступными группировками, работают в полиции двое друзей-напарников. И во время одного из патрулирований они попадают в водоворот криминальных событий, которые оказываются очень непростыми для них.

Поп-звезда: Не переставай, не останавливайся (2016)

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Главный герой - обожающий музыку Коннер, который еще в детстве создал популярную группу The Style Boyz. Он зазвездился и стал считать, что весь успех принадлежит лишь ему. Но временами большой взлет означает больное падение. А скоро еще и выход сольного альбома Коннера.

Я все еще здесь (2010)

Картина Кейми Аффлека об актере Хоакине Фениксе, который якобы объявил о завершении своей карьеры в 2009-ом году. Теперь он находится на перепутье, ведь собирается посвятить жизнь музыке.

Бруно (2009)

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Очередная провокационная и скандальная работа актера Саши Барона Коэна. На этот раз он перевоплотился в Бруно - телеведущего австралийского ТВ для геев. И все, с кем он сталкивается, так или иначе попадают в очень неловкие ситуации.

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