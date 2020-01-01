ТОП-5 актеров-иммигрантов, которые добились мирового успеха

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Актеры-иммигранты /Getty Images

Не все голливудские звезды, прославившиеся на весь мир, родом из Америки. Многие из них приехали из разных других стран, включая и Украину. И о пяти таких знаменитых актерах и актрисах рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон /Getty Images

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Необычную и трагичную биографию Шарлиз Терон знают ее многие фанаты. Когда она жила в Южной Африке, ее мать застрелила отца-алкоголика ради самообороны. С тех пор характер актрисы лишь закалялся, дополняясь амбициями. Вот только в ЮАР делать ей было нечего, поэтому она переехала в США, где построила успешную карьеру в кино, продолжающуюся по сегодняшний день.

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер /Getty Images

Железный Арни еще в Австрии начал строить карьеру бодибилдера, которая постепенно развивалась. Однако всегда он хотел переехать в Америку, что и сделал в 21 год. Правда, тогда он это осуществил нелегально и в течение десяти лет ему грозила депортация. Но со временем он получил гражданство и сумел добиться всего, о чем мечтал.

Мила Кунис

Мила Кунис /Getty Images

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Актриса родилась в семье украинских евреев и долго прожила в городе Черновцы. Но она не раз рассказывала, что в СССР многие проявляли антисемитизм по отношению к ней и ее родным, из-за чего родители отказались от хорошей роботы, переехав в Штаты. Ее путь к звездной славе был непростым, однако теперь она является одной из самых известных голливудских актрис. Кстати, совсем недавно Мила возвращалась на родину вместе со своим супругом Эштоном Катчером.

Антон Ельчин

Антон Ельчин /Getty Images

Ныне покойный Антон Ельчин тоже был еврейского происхождения. Но семья его жила в Ленинграде, и они были звездами фигурного катания. Только их не устраивал советский режим и тот же антисемитизм. В 1972-ом его будущим родителям запретили участвовать в Олимпийских играх, что стало началом размышлений об иммиграции. Переехали же они, когда Антон был совсем маленьким. И с юного возраста он стал сниматься в кино, чем и занимался вплоть до трагической гибели в 2016-ом году.

Сальма Хайек

Сальма Хайек /Getty Images

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Переезд актрисы из Мексики в США окутан множеством тайн, которые Сальма до конца не раскрывает. Первые годы она находилась в стране нелегально, а также долгое время не говорила на английском (даже во время первых съемок). Но ей удалось и выучить язык, и добиться огромного успеха, став звездой мирового кинематографа.

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