ТОП-5 остросюжетных сериалов, которые вы могли пропустить

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Остросюжетные сериалы /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти сериалов, которые способны впечатлить острым сюжетом. Их можно было пропустить в огромном потоке современных шоу, однако никогда не поздно наверстать упущенное.

Подсудимый (2017)

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В центре сюжета - неприступный прокурор Пак Чон-у из Сеула. Однажды его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он приходит в себя в тюремной камере. Оказывается, его обвинили в убийстве, которого он не помнит. И теперь ему грозит смертная казнь.

Американцы (2013 - 2018)

Во время президентства Рейгана двое супругов-агентов КГБ приезжают в Вашингтон, притворяясь американцами. Их подставные отношения с каждым днем перерастают в настоящие, несмотря на всю опасность, в которой они находятся. И масла в огонь подливает тот факт, что их сосед - агент ФБР, работающий в контрразведке.

Кайфтаун (2020)

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Офицер службы рыбнадзора Джеки Куинонс не особо любит свою работу, но остается на ней из-за денег. Но в один день все меняется, когда он внезапно обнаруживает труп молодой девушки в бухте Кейп-Код.

На крючке (2015 - наше время)

У офицера Оскари есть сын подросток, мать которого возвращается спустя много лет. Она является наркоманкой, но хочет исправиться и наладить отношения. Женщина предлагает услуги информатора, однако Оскари сомневается, что ей можно доверять.

Банды Лондона (2020)

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Когда главу одной из преступных группировок Лондона убивают, в городе начинается настоящая война между представителями криминалитета. Хрупкий баланс этого мира нарушается, а сын покойного намерен жестоко отомстить виновнику.

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