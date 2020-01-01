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ТОП-5 культовых фильмов 90-х, которые можно пересматривать бесконечно

Отличные мелодрамы 1990-х годов
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Мелодрамы 1990-х
Мелодрамы 1990-х
/Flickr

Фильмы, вышедшие в 1990-х годах, занимают у многих людей особенное место в памяти и в сердце. В это время Голливуд снимал большое количество потрясающих мелодрам, которые сейчас позволяют раствориться в ностальгии и в очередной раз наслаждаться происходящим на экране.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 культовых фильмов 90-х, которые можно пересматривать бесконечно.

  1. Ноттинг Хилл (1999)

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Главный герой - владелец книжного магазина в одном из районов Лондона. Но его обычная жизнь внезапно меняется после того, как к нему заходит знаменитая кинозвезда, к которой у него возникают нежные чувства.

  1. Вам письмо (1998)

Джо Фокс - владелец крупной сети книжных супермаркетов, Кэтлин Келли принадлежит небольшой подобный магазинчик. Он открывает новый комплекс рядом с ее лавкой, что для Келли грозит неизбежным разорением. А еще эти двое переписываются в Сети, изливая душу друг другу. Но они даже не подозревают, что знакомы в реальности.

  1. Красотка (1990)

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Культовая лента о том, как финансовый магнат Эдвард Льюис внезапно знакомится с очаровательной проституткой. На следующее утро он осознает, что не хочет с ней расставаться, поэтому предлагает остаться в его номере. Тогда девушка попадает в мир роскоши, постепенно понимая, что Эдвард перестает быть для нее просто клиентом.

  1. Привидение (1990)

Влюбленные Сэм и Молли после романтического вечера возвращаются домой. Но внезапно на них нападает грабитель, в результате чего молодой человек погибает и становится призраком. Но его смерть была не случайной, а угроза все еще нависает над возлюбленной. И как-то ее нужно об этом предупредить.

  1. Титаник (1997)

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Оскароносная картина, основанная реальных и трагических событиях. В центре сюжета - пассажир нижней палубы Титаника Джек, который выиграл билет в карты, и Роза - богатая наследница. На этом роскошном лайнере они встречаются и влюбляются друг в друга, но их отношения продлятся недолго, ведь вскоре произойдет большая катастрофа.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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