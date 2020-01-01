ТОП-5 знаменитостей с биполярным расстройством

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Звезды с биполярным расстройством /Getty Images

Биполярное расстройство - это нездоровое состояние психического здоровья, которое вызывает сильные колебания настроения, что приводит к разного рода маниям и депрессиям. И среди мировых звезд есть и те, что страдают этого недуга. Именно о них и рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс /Getty Images

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У актрисы диагностировали биполярное расстройство второго типа в 2010-ом году. Именно тогда у Майкла Дуглага, ее супруга, обнаружили рак, что стало причиной депрессии, истерик и панических атак. Спустя год ее даже госпитализировали, но со временем специалистам удалось наладить эмоциональное здоровье Зеты-Джонс.

Мэл Гибсон

Мэл Гибсон /Getty Images

Еще во время судебного разбирательства актера с бывшей супругой Оксаной Григорьевой выяснилось, что ему поставили диагноз биполярное аффективное расстройство. Оно стало причиной агрессии Гибсона и резких перепадов настроения. Кроме этого, выяснилось, что именно данная болезнь повлекла за собой последствия в виде скандальных высказываний, инцидентов и неконтролируемого поведения.

Канье Уэст

Канье Уэст /Getty Images

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В последнее время мало кто не слышал о том, что Канье собирается идти в президенты США, а также о ряде его высказываний, касающихся даже жены Ким Кардашьян. Инсайдеры сообщают, что все это обусловлено очередным обострением биполярного расстройства. О болезни же Уэст рассказал фанатам в 2018-ом, назвав ее суперсилой, которая помогает ему оставаться креативным.

Селена Гомес

Селена Гомес /Getty Images

Совсем недавно, в апреле 2020-го, Селена заявила на весь мир, что прошла обследование, в ходе которого выяснилось, что она страдает от БАР. Однако данный факт ее вовсе не расстроил и не напугал. Наоборот, звезда сообщила, что ей полегчало, ведь теперь она может заняться лечением этого недуга.

Бен Стиллер

Бен Стиллер /Getty Images

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Знаменитый актер и веселый комик радует фанатов своими самыми разнообразными ролями, а известным он стал именно благодаря комедийным образам. Но это лишь на экране, ведь в жизни он борется со своими проблемами. Так, в интервью изданию GQ Бен однажды признался, что врачи обнаружили у него биполярную маниакальную депрессию.

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