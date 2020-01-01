ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома
На больших экранах Украины уже можно посмотреть и новые фильмы, вышедшие в прокат, и старые. Но точно так же продолжают пополняться новинками стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры и прочие интернет-площадки.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома.
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Фантастическая лента о будущем, где молодой ученый в секретной лаборатории разрабатывает искусственный интеллект. В него он хочет погрузить сознание покойной жены. Но когда он перестает выходить на связь, к нему отправляют команду зачистки.
- Мисс плохое поведение
В 1970-ых, когда в Англии началась эпоха сексуальной революции, на лондонские подиумы под вспышками камер выходили топ-модели со всех уголков мира. Однако другие девушки не понимают, почему кто-то так унижается на конкурсах красоты. И тогда единомышленницы собираются сорвать Мисс Мира.
- Кошмарный директор или школа №5
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Украинская комедия, в центре сюжета которой - уволенный с работы замначальника колонии Леонид Прыгунов, которого к тому же еще и бросила жена. Но его приглашают на пост директора родной школы, где он должен своими методами перевоспитать проблемных старшеклассников.
- Бесшумный
Мужчина по имени Рейберн - смотритель зоопарка, который однажды на местности обнаруживает тело девушки-подростка. Выясняется, что на ту охотились с помощью древнего оружия. А сам он вспоминает, как несколько лет назад пропала его юная дочь. И тогда он решает найти злоумышленника.
- Первая корова
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Путешествующий по Западу времен покорения Америки повар знакомится с иммигрантом из Китая. Они решают основать свой бизнес, который держится на одной корове. Но она принадлежит богатому местному землевладельцу.
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