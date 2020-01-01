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ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома

Новинки кино, которые можно посмотреть онлайн
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Киноновинки, которые можно посмотреть дома
Киноновинки, которые можно посмотреть дома
/Flickr

На больших экранах Украины уже можно посмотреть и новые фильмы, вышедшие в прокат, и старые. Но точно так же продолжают пополняться новинками стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры и прочие интернет-площадки.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома.

  1. Мой создатель

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Фантастическая лента о будущем, где молодой ученый в секретной лаборатории разрабатывает искусственный интеллект. В него он хочет погрузить сознание покойной жены. Но когда он перестает выходить на связь, к нему отправляют команду зачистки.

  1. Мисс плохое поведение

В 1970-ых, когда в Англии началась эпоха сексуальной революции, на лондонские подиумы под вспышками камер выходили топ-модели со всех уголков мира. Однако другие девушки не понимают, почему кто-то так унижается на конкурсах красоты. И тогда единомышленницы собираются сорвать Мисс Мира.

  1. Кошмарный директор или школа №5

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Украинская комедия, в центре сюжета которой - уволенный с работы замначальника колонии Леонид Прыгунов, которого к тому же еще и бросила жена. Но его приглашают на пост директора родной школы, где он должен своими методами перевоспитать проблемных старшеклассников.

  1. Бесшумный

Мужчина по имени Рейберн - смотритель зоопарка, который однажды на местности обнаруживает тело девушки-подростка. Выясняется, что на ту охотились с помощью древнего оружия. А сам он вспоминает, как несколько лет назад пропала его юная дочь. И тогда он решает найти злоумышленника.

  1. Первая корова

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Путешествующий по Западу времен покорения Америки повар знакомится с иммигрантом из Китая. Они решают основать свой бизнес, который держится на одной корове. Но она принадлежит богатому местному землевладельцу.

Ранее мы писали о пяти других киноновинках, которые также можно посмотреть в Сети

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Источник: Afisha.bigmir.net
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