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ТОП-5 свежих фильмов с Дэниэлом Рэдклиффом, которые стоит посмотреть

Британскому актеру исполнился 31 год
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Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом
Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом
/Flickr

Знаменитый британский актер Дэниэл Рэдклифф прославился на мир благодаря культовой роли Гарри Поттера в серии одноименных фантастических фильмов. Однако в кино он играл еще и до этого, а после расставания с Поттерианой стал активно сниматься в разнообразных лентах, дабы отойти от прежнего образа. Сейчас он продолжает свою карьеру, а следующей работой с его участием станет комедия Молодые американцы.

23 июля 2020 года Дэниэлу Рэдклиффу исполнился 31 год.

Дэниэл Рэдклифф
Дэниэл Рэдклифф
/Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Дэниэлом Рэдклиффом, которые стоит посмотреть.

  1. Побег из Претории (2020)

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Триллер о людях, которые отбывают наказание в тюрьме Претории - одном из самых строгих мест в мире. Они - двое борцов за свободу, которые разрабатывают план побега. Даже его составление оказалось опасным и сложным, не говоря уже о самой реализации.

  1. Джунгли (2017)

В центре сюжета - компания друзей, отправившихся в джунгли Боливии за острыми впечатлениями. Но внезапно исчезает их проводник, а все они остаются наедине с дикой природой, превратившей их приключение в борьбу за выживание.

  1. Пушки Акимбо (2019)

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Майлз - неудачливый разработчик мобильных игр, которого бросила девушка и который занимается интернет-троллингом. Но одна из его так называемых жертв вычисляет его, прибивает к обеим руками пистолеты и выставляет на поединок с некой Никс. Она - беспощадная психопатка и участница жестоких игр на выживание.

  1. Абсолютная власть (2016)

Главный герой - агент ФБР, который под прикрытием внедряется в группировку неонацистов. Его цель - предотвратить теракт. Вот только в этой организации не только хулиганы и скинхеды, но и довольно-таки серьезные люди, которые ради выполнения своей миссии пойдут на многое.

  1. Чудотворцы (сериал) (2019)

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Первый сезон этого отличного сериала рассказывает об ангелах Элизе и Крейге, которые работают в небесной канцелярии, обрабатывая молитвы. Вот только их начальник (он же Бог) унывает и решает погубить человечество. И только эти двое способны предотвратить ужасное.

Ранее сообщалось о том, что Уиллему Дефо исполнилось 65 лет

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Источник: Afisha.bigmir.net
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