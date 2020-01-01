ТОП-5 захватывающих фильмов про Дикий Запад

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Современное кино про Дикий Запад /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти потрясающих и увлекательных вестернов 21-го века. Они погрузят в атмосферу Дикого Запада и приключений, наполненных перестрелками, погонями на лошадях и многим другим.

Железная хватка (2010)

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Вестерн от братьев Коэнов, в центре сюжета которого - история юной девочки, отца которой беспощадно убили. Она обращается за помощью к законникам, вместе с которыми отправляется на индейскую территорию, где живут люди, настроенные крайне враждебно.

Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса (2007)

Реальная история одного из самых знаменитых преступников Дикого Запада Джесси Джеймса. Он был знаменитым вором, который всегда со своими людьми тщательно планировал каждое дело. И однажды в его ряды вступает трусливый юнец Роберт Форд, который намеревается убить своего босса.

Костяной томагавк (2015)

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Потрясающий вестерн-хоррор о небольшом городке на Диком Западе, жители которого уже много лет живут в страхе. Все дело в том, что рядом находится пещера, населенная каннибалами. И туда приезжают четверо мужчин, чтобы вступить с ними в схватку.

Поезд на Юму (2007)

Ветеран Гражданской войны Дэн Эванс соглашается секретно доставить арестованного бандита Бена Уэйда к железной дороге, чтобы отправить его на Юму. Но тайну их передвижения раскрывают, открыв охоту на обоих.

Миллион способов потерять голову (2014)

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И, конечно же, нельзя было пропустить комедийно-пародийный фильм от создателя Гриффинов Сета МакФарлейна. В нем он собрал все главные стереотипы о Диком Западе, остро и ярко высмеяв их. А сама история рассказывает об обычном парне, который закрутил отношения с возлюбленной одного опасного преступника.

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