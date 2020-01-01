ТОП-5 увлекательных фильмов про хакеров

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Фильмы о хакерах /Flickr

Виртуальные грабители в наше время не менее опасны, чем те, что орудуют в реальном мире. Таких людей называют хакерами, они взламывают компьютеры, сервера и прочее, доставая информацию для собственной выгоды или для пользы других людей. И именно о них редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных фильмов.

Девушка с татуировкой дракона (2011)

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Детективный триллер Дэвида Финчера о талантливом журналисте и хакерше, которые взялись за расследование исчезновения одной девушки. Дело в том, что она исчезла сорок лет назад, а сейчас ее дядя, убежденный, что это было убийство по заказу членов их семьи, решил обратиться к ним за помощью.

Пятая власть (2013)

Биографическая лента о Джулиане Ассанже - человеке, который создал знаменитый сайт WikiLeaks. Ему пришлось пройти через многое в попытках разоблачить государственную коррупцию и ложь властей. И ему удалось пролить свет на множество тайн, о которых даже боялись говорить в СМИ.

Сноуден (2016)

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Эдвард Сноуден мечтал всю свою жизнь посвятить служению стране, веря и поддерживая правительство США. Но однажды он узнал о том, что за каждым гражданином этой и других стран пристально следят. И Эдвард решил эту информацию обнародовать, став врагом номер один.

Кибер (2015)

Главный герой - хакер, который решил однажды показать людям, насколько незащищена их жизнь в интернете. Чтобы остановить его правительство решает выпустить на свободу другого кибер-террориста. И от исхода их столкновения зависит судьба мира.

Кто я (2014)

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В центре сюжета - молодой компьютерный гений Бенджамин, который встречает в Сети некоего Макса. Вместе они хотят сломать систему, совершая череду кибер-преступлений. Теперь они супергерои, которых разыскивают во всем мире. Но однажды Бенджамину придется задуматься о том, кем же он является на самом деле.

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